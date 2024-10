1000. Geburt im Alice-Hospital Darmstadt

Teilen

Im Alice-Hospital Darmstadt wurde nun ein besonderer Meilenstein erreicht: die 1000. Geburt in diesem Jahr. Der kleine Remo erblickte am 07. Oktober 2024 um 08:46 Uhr das Licht der Welt – gesund und wohlauf. Damit feiert das Krankenhaus nicht nur ein glückliches Ereignis für die Familie, sondern auch ein schönes Jubiläum für die geburtshilfliche Abteilung.

„Wir sind stolz, dass wir in diesem Jahr bereits 1000 Familien bei der Geburt ihrer Kinder begleiten durften“, erklärt Margit Begon, Beleghebamme am Alice-Hospital. „Die Hebammen sind rund um die Uhr anwesend, um werdenden Eltern in dieser besonderen Zeit mit fachlicher Kompetenz und viel Einfühlungsvermögen zur Seite zu stehen.“

Moderne Geburtshilfe und familiäre Atmosphäre

Hebamme Julia Schwinning, die dem Paar bei der Geburt von Remo beistand, ergänzt: „Jede Geburt ist ein einzigartiges Erlebnis, und es ist eine große Freude, die Familien auf diesem Weg zu begleiten. Dass wir uns nun über die 1000. Geburt freuen können zeigt, dass sich werdende Eltern bei uns gut aufgehoben fühlen.“ Die Eltern des kleinen Remo, sind glücklich über die liebevolle Betreuung und freuen sich, dass ihr Sohn Teil eines solch besonderen Moments im Alice-Hospital ist.

Quelle: Alice-Hospital Darmstadt