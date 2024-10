Beste Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte – Klinikum Darmstadt ist unter den Spitzenreitern – Im neusten Stern-Ranking „Ausgezeichnete Arbeitgeber für Pflege“ ganz oben mit dabei

Teilen

Ich danke allen Pflegekräften, die sich täglich für die Patientenversorgung und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen stark machen und einsetzen. Die Auszeichnung als „Ausgezeichnete Arbeitgeberin für Pflege“ bestätigt unsere Strategie, bei der wir das Ziel einer exzellenten Patientenversorgung ins Zentrum unserer Handlungen stellen. Dass wir mit guten Arbeitsbedingungen für die Pflege deutschlandweit ganz vorne mit dabei sind, ist eine tolle Bestätigung für unsere Teams und den Teamgeist, der hier Tag für Tag gelebt wird und diese Patientenversorgung erst ermöglicht,“ freut sich der pflegerische Geschäftsführer Michele Tarquinio.

Die pflegestrategischen Handlungsfelder orientieren sich im Klinikum Darmstadt am Magnet-Hospital-Konzept mit den zentralen Bausteinen: konsequente Patienten- und Qualitätsorientierung, befähigende Führung und Mitarbeiterorientierung, Pflegewissenschaft und Praxisentwicklung im Zentrum des Handelns, hohe Ausbildungsqualität sowie Wirtschaftlichkeit und aktive Gestaltung der Rahmenbedingungen.

„Im heutigen angespannten Fachkräftemangelmarkt ist solch eine Auszeichnung ein wichtiges Zeichen an die Branche“, so Geschäftsführer Clemens Maurer. „Denn alle Häuser werben um Personal. Wir haben uns vor Jahren auf den Weg gemacht, attraktive Arbeitsbedingungen für alle Professionen zu schaffen.“

Personalleiterin Corinna Riedle ergänzt: „Attraktive Angebote und Benefits gehen vom Jobrad bis zur kostenlosen Lebenshilfe. Wir fördern individuelle Entwicklung in einem modernen und digitalen Arbeitsumfeld. Im Klinikum Darmstadt gibt es beste Aufstiegs- und Karrierechancen in allen Berufsgruppen. Wir kümmern uns als familienfreundliche Arbeitgeberin auch um die Lebensqualität und unterstützen Mitarbeitende in herausfordernden Lebenssituationen durch kostenlose Beratungsleistungen. Darüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeitenden individuelle sowie in unserem Flexpool selbstbestimmte Arbeitszeitmodelle an.“

Zum zweiten Mal ist das Klinikum Darmstadt im Stern-Ranking unter den besten Arbeitgebern für Pflegekräfte. Analysiert wurden Universitätsklinika, große Krankenhäuser mit über 400 Betten, kleinere und mittlere Kliniken. Unter den großen Krankenhäusern hat das Darmstädter Klinikum die Auszeichnung „Deutschlands Ausgezeichnete Arbeitgeber Pflege“ erhalten – siehe Stern-Print-Veröffentlichung vom 5. Oktober 2024.

Beim Ranking wurden fünf Handlungsfelder untersucht: Medizinische Qualität, Arbeitsbedingungen, Vergütung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie berufliche Perspektiven.

Mehr Infos zur Arbeitgeberin gibt es auf: www.karriere.klinikum-darmstadt.de.

Quelle & Bild: Klinikum Darmstadt GmbH