Linien N und NE: Haltestellen wegen Kanalbauarbeiten verlegt

NIEDER-RAMSTADT – Wegen Kanalbauarbeiten in der Eberstädter Straße in Nieder-Ramstadt fahren die Linien N und NE in den Herbstferien in beide Fahrtrichtungen eine Umleitung. Bis einschließlich Freitag (25.10.24) können die Haltestellen „Konrad-Adenauer-Straße“ und „Im Hag“ nicht bedient werden. Für die Haltestelle „Konrad-Adenauer-Straße“ wird jeweils eine Ersatzhaltestelle in der Stiftstraße auf Höhe der Hausnummern 2 bzw. 23 eingerichtet. Für die Haltestelle „Im Hag“ werden Fahrgäste gebeten, an der Haltestelle „Kohlbergweg“ einzusteigen.