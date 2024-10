Zufahrt von der Rheinstraße in den Citytunnel gesperrt – Zufahrt von Wilhelminen- und Zeughausstraße weiterhin möglich

Teilen

Aufgrund einer technischen Betriebsstörung ist die Zufahrt von der Rheinstraße in den Citytunnel voraussichtlich bis Montag, den 7. Oktober gesperrt 2024. Die Zufahrt in die Tiefgarage Carree und Luisencenter / Karstadt in der Rheinstraße ist weiterhin möglich. Ebenfalls möglich ist die Zufahrt von der Wilhelminenstraße / Zeughausstraße in den Citytunnel, den Ladehof und in alle weiteren Parkhäuser. Die Durchfahrt Hügelstraße ist ungehindert offen. Die Einsatzroute über die Hügelstraße ist für die Feuerwehr weiterhin sichergestellt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt