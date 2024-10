Teilen

Ein wildes Spiel am Freitagabend (04.10.24), in dem sich die Lilien einen Punkt erkämpfen: 3:3 (1:2) heißt es im offenen Schlagabtausch nach 90 Minuten gegen den Karlsruher SC, in denen der SV Darmstadt 98 gleich zweimal zurückkam, eine Viertelstunde vor Schluss sogar in Front lag und am Ende mit einem Zähler nach Hause fährt. Lidberg, Klefisch und Vukotic trafen beim aufopferungsvollen Auftritt der Südhessen. Zum ausführlichen Spielbericht…