Jugendlicher Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Mittwoch (02.10.2024) kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Darmstadt, bei dem ein Jugendlicher Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 15-Jährige Fahrradfahrer aus der Lauteschläger Straße und fuhr in Richtung Heinheimer Straße, wo er den Kreuzungsbereich am Kopernikusplatz passierte.

Der 34-Jährige Autofahrer fuhr mit seinem Auto die Straße „Kopernikusplatz“ in Richtung der Heinheimer Straße, um anschließend an der folgenden Kreuzung links auf die Heinheimer Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es letztendlich zum Zusammenstoß.

Für die Unfallaufnahme wurde der dortige Kreuzungsbereich gesperrt und der Verkehr hierfür für ca. drei Stunden umgeleitet. Da die genaue Unfallursache nun Gegenstand der Ermittlungen ist, wurde ein Sachverständiger für die Verkehrsunfallaufnahme hinzugezogen.

Der 15-Jährige Fahrradfahrer wurde nach einer Erstbehandlung durch einen Rettungswagen anschließend zwecks weiterer Untersuchungen in die Kinderklinik Darmstadt gebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969/41110) zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen