Seeheim-Jugenheim: 64-Jährige verletzt – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Bereits am Freitag, dem 23. August 2024, wurde in Seeheim-Jugenheim bei einer Veranstaltung in der Sandstraße eine 64 Jahre alte Frau verletzt. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen.

Die 64-Jährige befand sich auf ihrem Platz einer dortigen Freilichtbühne, als plötzlich gegen 23.30 Uhr eine bislang unbekannte Frau von einem der Ränge stürzte und auf das Bein der 64-Jährigen fiel. Die Unbekannte stand nach aktuellen Erkenntnissen auf und hat sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Wie sich im Nachgang herausstellte, trug die 64 Jahre alte Frau Verletzungen davon.

Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt betraut und sucht nach Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen