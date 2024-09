Groß-Umstadt: Anhaltsignale ignoriert, ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs – 17-jähriger Tatverdächtiger flüchtet vor Polizei

Teilen

Nachdem ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger am Montagabend (02.09.24) in Groß-Umstadt mit einem grau-weiß-gelbem Motorrad die Anhaltesignale der Polizei ignorierte, suchen die Beamtinnen und Beamten nun nach wichtigen Zeugen.

Gegen 19 Uhr stellte eine Streife der Polizeistation Dieburg zwei Kradfahrer auf der Semder Straße in Richen fest, die mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Im weiteren Verlauf bogen die beiden Fahrer auf die Kleestädter Straße, Landstraße 3065, in Richtung Klein-Umstadt ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschleunigte der 17 Jahre alte Tatverdächtige und überholte im Anschluss mehrere Fahrzeuge. Als die Ordnungshüter beabsichtigten den Kradfahrer zu kontrollieren, reagierte dieser nicht auf Anhaltesignale, Martinshorn oder Blaulicht. Er setzte seine Fahrt weiter fort und missachtete im weiteren Verlauf unter anderem die Regelungen geltender Verkehrszeichen. Die Fahrt ging über Langstadt bis nach Harpertshausen, wo es ihm gelang über einen Feldweg auf die Bundesstraße 26 in Richtung Darmstadt zu flüchten. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht auf einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen, der nach aktuellen Erkenntnissen ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen das Krad fuhr. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Vor diesem Hintergrund fragt die Polizei in Dieburg, wer die Fahrweise des Kradfahrers beobachten konnte oder durch diese sogar beeinträchtigt wurde. Wichtige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen