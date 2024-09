Drei Mülltonnen brennen im Martinsviertel – Polizei ermittelt

Teilen

Drei Mülltonnen sind in der Nacht zum Dienstag (03.09.24) im Darmstädter Martinsviertel in Flammen aufgegangen.

Gegen 1.30 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Feuerwehr und gaben an, dass drei Mülltonnencontainer in der Taunus- und Kranichsteiner Straße sowie im Rhönring brennen würden. Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und ein Ausbreiten verhindern. In der Taunusstraße wurde ein in der Nähe geparktes Fahrzeug durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Der entstandene Gesamtschaden dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief noch ohne Erfolg. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzen (06151/969-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen