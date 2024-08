Herbst/Winter-Programm der Volkshochschule Darmstadt-Dieburg: Mehr als 500 Kurse können gebucht werden

Teilen

Von Achtsamkeitstraining zum Stressabbau bis zu Onlinekursen für die berufliche Weiterbildung im „Xpert Business LernNetz“: Mehr als 500 Kurse umfasst das jetzt buchbare Herbst/Winterprogramm 2024 der Volkshochschule (vhs) Darmstadt-Dieburg. Dafür hat sich das vhs-Team viel Neues einfallen lassen, ohne die bewährten Angebote aus dem Blick zu verlieren. „Ich freue mich, dass wir mit unserem vhs-Kursangebot am Puls der Zeit sind und damit ganz unterschiedliche Menschen im Kreis erreichen können“, sagt Erster Kreisbeigeordneter und Vizelandrat Lutz Köhler. So bietet die vhs etwa zum zentralen Thema Energiewende wieder eine Schulung für ehrenamtliche Solarberaterinnen und -berater in Kooperation mit der Koordinierungsstelle des Bürgerschaftlichen Engagements Darmstadt-Dieburg an.

Neu sind zum Beispiel niedrigschwellige Grundbildungsangebote an verschiedenen Orten im Kreis, von englischen Alltagsbegriffen bis zu Basiskenntnissen des Kochens sowie Vorträge zu wichtigen Lebensthemen wie „Plötzlich Pflegefall – was jetzt zu tun ist“ oder die Erstellung eines Notfall-Ordners für den „Tag X“. Einige Vorträge werden hybrid angeboten, je nach Wahl ist die Teilnahme also online oder vor Ort möglich.

Bei den Kreativangeboten reicht die Palette diesmal von der Herstellung eigener Bio-Seifen bis zum Stimmbildungsworkshop mit europäischen Liedern. In der Reihe „So is(s)t Europa“ geht es in diesem Semester unter anderem um spanische Tapas und Rezepte aus der Klosterküche der Heiligen Hildegard von Bingen. Und neue Sprachkurse gibt es auch, zum Beispiel „Französisch kompakt für Partnerschaftsbegegnungen“ in Griesheim.

Zum Jahresthema „Perspektive Europa – miteinander voneinander lernen“ hat die vhs auch im zweiten Halbjahr zahlreiche Kursangebote zu Geschichte und Demokratiebildung im Programm – in diesen unruhigen Zeiten vielleicht bedeutender denn je. „Der Meinungsaustausch in unseren Kursen und das Gespräch mit anderen Kursteilnehmenden ist uns ein wichtiges Anliegen“, betont Anja Simon, die Leiterin der Volkshochschule Darmstadt-Dieburg.

Zum Semesterstart setzt die vhs eine lieb gewonnene Tradition fort und zeigt am 10. September in Kooperation mit dem Programmkino Kaisersaal in Münster den Film „Umami – Der Geschmack der kleinen Dinge“. Gérard Depardieu spielt darin einen Starkoch aus Frankreich, der nach Japan aufbricht, um dort nicht nur sein Geschmacksrepertoire zu erweitern.

Anmeldungen und weitere Informationen zu allen Angeboten auf vhs.ladadi.de.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg