Dieburg: Brand einer Lagerhalle mit hohem Sachschaden

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25./26.07.24) kam es gegen 03.00 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Straße Am Bauhof in Dieburg. Aus noch ungeklärter Ursache war die Lagerhalle eines ortsansässigen Werkstattbetriebes in Brand geraten. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten Bewohner der umliegenden Gebäude teilweise ihre Wohnungen verlassen. Zur Gewährleistung der Löscharbeiten war zudem die zeitweise Sperrung der angrenzenden Bahnstrecke nötig. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird vorläufig im Bereich eines hohen sechsstelligen Betrages eingeschätzt. Für die Löscharbeiten waren die Feuerwehren von Dieburg, Münster und Groß-Zimmern im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen