Reichelsheim: Auto erfasst Person an Fahrbahnrand und flüchtet

Am Freitag (26.07.24), circa 12:30 Uhr, verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem grauen Mercedes mit Erbacher Kennzeichen und Spiegelverbreiterung für einen Wohnwagen einen Verkehrsunfall. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer befuhr die B38 von Beerfurth in Richtung Reichelsheim. Auf Höhe des Ortsteils Bockenrod fuhr der PKW mit seinem Außenspiegel gegen eine Person, welche gerade am Straßenrand stand. Die Person wurde mutmaßlich schwer verletzt und musste mittels einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen