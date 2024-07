Mann löst Polizeieinsatz aus – 36-Jähriger nach Festnahme in Fachklinik gebracht

Teilen

Ein 36-Jähriger wurde nach seiner Festnahme am Montagmittag (08.07.23) in Darmstadt aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht und muss sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten. Gegen 14 Uhr hatten Bauarbeiter in der Stauffenbergstraße die Polizei alarmiert, weil ein Anwohner eines dortigen Mehrfamilienhauses außer Rand und Band sei und sie unter anderem mit einer Machete bedroht haben soll. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Der 36 Jahre alte Tatverdächtige konnte schließlich am Nachmittag in seiner Wohnung von Spezialkräften der Polizei festgenommen werden. Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei unter anderem eine Machete sicher. Glücklicherweise wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand verletzt. Im Zuge des Polizeieinsatzes war der Bereich rund um den Einsatzort weitläufig abgesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen