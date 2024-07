Dieburg / B26: Zusammenstoß mit Polizeifahrzeug – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Am 05.07.2024 kam es auf der B26, Ausfahrt Richtung Groß-Umstadt, gegen 22:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Funkstreifenwagen der Polizeistation Dieburg und einem bisher unbekanntem Fahrzeug.

Die Streifenwagenbesatzung war im Rahmen einer Alarmfahrt von der B26 auf die B45 in Richtung Groß-Umstadt gefahren. In der Ausfahrt kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem dunklen Fahrzeug, vermutlich ein Audi A3. Hierbei entstand ein leichter Sachschaden am Streifenwagen. Das andere Fahrzeug entfernte sich jedoch von der Unfallörtlichkeit, ohne sich mit der Streifenwagenbesatzung in Verbindung zu setzen.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem am Unfall beteiligten Fahrzeug machen können. Sollten Sie Angaben zum Sachverhalt machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeistation Dieburg oder der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessens in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen