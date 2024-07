Unbekannter attackiert Fahrradfahrer – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Am Samstag (06.07.24) ereignete sich in der Otto-Berndt-Straße in Darmstadt ein Konflikt zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Ein bislang unbekannter Mann, geschätzt 30 bis 35 Jahre alt, fühlte sich offenbar durch einen Fahrradfahrer belästigt. Der Täter schlug daraufhin den Fahrradfahrer mit der Faust ins Gesicht. Durch den Angriff stürzte der Fahrradfahrer. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Warum es zu dieser Streitigkeit kam ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei (K43) aus Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen