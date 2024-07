Weiterstadt: PKW-Fahrerin mit 4,8 Promille gestoppt

Teilen

Am frühen Samstagabend (06.07.24) fiel die Fahrerin eines Kia einem anderen Verkehrsteilnehmer durch ihre unsichere Fahrweise in dem Industriegebiet von Weiterstadt auf. Aus diesem Grund wählte der Zeuge um 19.49 Uhr den Notruf der Polizei, meldete das verdächtige Fahrzeug und folgte diesem über die BAB 5 bis nach Griesheim. Hier konnte die Fahrerin des Kia durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Südhessen gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Da bei der 37-jährigen Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt werden konnte, wurde durch diese ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Der gemessene Wert war dann mit 4,85 Promille auch beachtlich! Bei der Dame aus dem westlichen Landkreis Darmstadt- Dieburg wurde im Anschluss an die Kontrolle eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen