Seniorinnen- und Seniorenwanderung zum Heinerfest

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt Darmstädter Seniorinnen und Senioren zur Teilnahme an der traditionellen Wanderung zum Heinerfest am Freitag, 5. Juli 2024, ein. Die Wanderung beginnt um 10.30 Uhr am Schützenhausparkplatz (Böllenfalltorweg 10). Dort wird Bürgermeisterin Barbara Akdeniz die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen.

„Nach den guten Erfahrungen aus den Vorjahren wird es wieder zwei Gruppen mit unterschiedlichen Streckenlängen geben, so dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrem Tempo mitlaufen und die Wanderung genießen können“, so Akdeniz.

Die Streckenlängen belaufen sich auf 4,5 und 7,5 Kilometer. Zusätzlich wird auch dieses Jahr eine kürzere Strecke angeboten, an der Seniorinnen und Senioren mit Rollstuhl oder Rollator teilnehmen können. Aus organisatorischen Gründen wird hier um telefonische Anmeldung gebeten (06151 13-2872).

Die Wanderung wird von Gisela Heidrich, Werner Götz und Klaus Hochstätter vom Seniorensportclub Darmstadt e.V. geführt. Das DRK und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, sowie Mitarbeiterinnen der Servicestelle Soziales und Beratung übernehmen die Betreuung.

Am Ziel im „Heinergadde“ der Firma Hausmann stehen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Imbiss und Getränk bereit, zu denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt die Wanderer einlädt. Ein Dank geht an dieser Stelle an die Sponsoren, die die Wanderung unterstützen.

Gewandert wird bei jedem Wetter. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt