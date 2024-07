Heinerfestradio 2024: RadaR sendet sein Programm live vor Ort

Teilen

Während des Heinerfests sendet Radio Darmstadt live vor Ort. Von Donnerstag, 04.07., bis Montag, 08.07.24, geht das RadaR-Team im Open air-Studio direkt am Luisenplatz auf Sendung. Das Publikum kann den Sendenden dabei live zuschauen, geplant sind zudem Interaktionen mit den Passantinnen und Passanten.

Das RadaR-Heinerfestradio startet am Donnerstag, 04.07., um 16 Uhr und geht live bis 01 Uhr. Am Freitag, 04.07., und Samstag, 05.07., sendet Radio Darmstadt durchgängig live von 12 Uhr bis 02 Uhr. Am Heinerfest-Sonntag (07.07.) gibt es von 12 Uhr bis 01 Uhr Radioprogramm, am Heinerfest-Montag (08.07.24) von 12 Uhr bis 24 Uhr. Der vollständige Programmüberblick ist zum Heinerfest einsehbar auf https://radiodarmstadt.de/heinerfestradio/.

Radio Darmstadt hat seine Sende-Wurzeln auf dem Heinerfest. 1995 und 1996 gab es erstmals ein mehrtägiges Heinerfestradio. Seit 1997 sendet RadaR sein Programm täglich rund um die Uhr auf UKW 103,4 MHz, inzwischen auch über DAB+ und per Webradio auf https://live.radiodarmstadt.de Das jährliche Heinerfestradio mit extra viel Liveprogramm ist für das Radioteam bis heute Tradition.