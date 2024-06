Mörfelden-Walldorf: Radfahrer nach Unfall mit Linienbus gestorben

Teilen

Am Dienstag, den 18. Juni 2024, gegen 19.30 Uhr, ereignete sich in Mörfelden-Walldorf an der Kreuzung Ludwigstraße/Kelsterbacher Straße ein schwerer Verkehrsunfall.

Der 41 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses befuhr die Ludwigstraße von der Farmstraße kommend in Richtung Kelsterbacher Straße. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hierbei mit einem von rechts kommenden 82-jährigen Radfahrer. Der Senior stürzte. Er verletzt sich in der Folge schwer und wurde in eine Klinik eingeliefert. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Das Fahrrad und der Gelenkbus wurden von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Der 82 Jahre alte Radfahrer verstarb nun am 24. Juni 2024 im Krankenhaus.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen