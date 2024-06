Linien 8N, 670 und BE2: Haltestellen entfallen

Teilen

BICKENBACH – Aufgrund einer Vollsperrung in der August-Bebel-Straße in Bickenbach fahren die Linien 8N, 670 und BE2 ab Montag (1.) bis einschließlich Mittwoch (17.07.24) eine Umleitung.

Auf der Linie 8N entfällt die Haltestelle „August-Bebel-Straße“ in Fahrtrichtung Hähnlein Neue Schule. Auf der Linie 670 entfällt die Haltestelle „August-Bebel-Straße“ ebenfalls in beide Richtungen, in Richtung Alsbach zusätzlich die Haltestelle „Pfungstädter Straße“.

Auf der Linie BE2 entfallen die Haltestellen „August-Bebel-Straße“ und „Pfungstädter Straße“ in Fahrtrichtung Bickenbach Bahnhof. Ersatzweise wird die Haltestelle „Bickenbach Mitte“ angefahren.

In Fahrtrichtung Hähnlein Neue Schule entfällt die Haltestelle „August-Bebel-Straße“.

Quelle: HEAG mobilo GmbH