Verlegung von zwölf neuen Stolpersteinen in Darmstadt

Am Dienstag, 18. Juni 2024, werden in der Wissenschaftsstadt Darmstadt zwölf neue Stolpersteine verlegt. Die öffentliche Veranstaltung, zu der die Bürgerschaft herzlich eingeladen ist, wird vom „Arbeitskreis Stolpersteine Darmstadt“ betreut und beginnt um 13 Uhr in der Alicenstraße 20. Dort wird ein Stein für Otto Andreas Raupp verlegt.

Zwei weitere Steine werden um 13.30 Uhr in der Alicenstraße 15 für Jenni und Hermann Simon verlegt. Um 13.50 Uhr wird am Mathildenplatz 4 ein Stein für Auguste Ranis verlegt.

Um 14.45 Uhr werden auf dem Julius-Landsberger-Platz vier Steine verlegt: für Johanna Mathilde Oberndorf, Klara Hirsch, Simon Mainzer und Leopold Hoffmann. Hier wird Oberbürgermeister Hanno Benz die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen und zum Thema sprechen.

Um 15.30 Uhr werden in der Bleichstraße 40 die Steine für Sophie Hofmann, Siegfried Hofmann, Lina Marx und Frieda Lehmann verlegt.

Das Projekt „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig erinnert an die Vertreibung und Vernichtung von Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgten, Homosexuellen, Zeugen Jehovas und Euthanasieopfern durch die nationalsozialistische Diktatur. Die Gedenksteine werden mit Namen versehen und vor den Häusern im Bürgersteig eingesetzt, wo diese Menschen einst gelebt hatten.

Eine Informationsbroschüre über die Aktion „Stolpersteine“ ist kostenlos im Bürgerberatungs- und Informationszentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt am Luisenplatz erhältlich. Weitere Informationen gibt es online auf www.darmstädter-geschichtswerkstatt.de und https://www.darmstadt.de/standort/stadtportraet/gedenkstaetten/.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt