Lucas Schulz stellt seinen Fantasy-Roman `Das Erbe der Wahnen‘ vor

Teilen

Am 18. Juni 2024, um 19:00 Uhr, lädt die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V. in die Galerie des Restaurants Rosengarten, Frankfurter Str. 79, 64293 Darmstadt zu einer Autorenlesung in der Reihe Literaturszene Südhessen.

Lucas Schulz stellt seinen Fantasy-Roman Das Erbe der Vahnen. Geschichten von der hohen See vor, der im Herbst im Coortext-Verlag erscheint.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Endlich kehrt die lange verreiste Admiralin der Freien Nation zurück, doch im glücklichen Wiedersehen schleicht sich eine schreckliche Krankheit in die Heimat. Schnell sind weite Teile der Bevölkerung des Inselreiches infiziert und es ist an ihrer Tochter Tiana, ein Heilmittel zu finden. Für die waghalsige Truppe aus Freunden steht mehr als das Bestehen ihrer Heimat auf dem Spiel, denn Mächte aus vergessenen Zeiten gieren nach der Kraft, die vermeintlich in der Erbin der Vahnen ruht.

Lucas Schulz wurde 1997 geboren. Bereits früh wagte er erste literarische Gehversuche. Seine fantastischen Welten keimten erst im Kleinen und wuchsen über die Jahre zur blühenden Heimat seiner mitreißenden Geschichten heran. Heute lebt und schreibt er in Griesheim bei Darmstadt in Hessen, wo er eifrig Karten entwirft, Wappen zeichnet und an neuen, spannenden Abenteuern arbeitet.

Quelle: Marc Mandel