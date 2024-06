Unfall mit Linienbus und mehreren verletzten Fahrgästen – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Am Dienstag (11.06.23) ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Darmstadt, bei welchem sechs Fahrgäste eines Linienbusses verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste der Busfahrer, als ein Fußgänger die Rheinstraße überqueren wollte. Hierbei wurden insgesamt sechs Fahrgäste verletzt, welche zum Teil in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Die Straße war bis 19:00Uhr aufgrund der Bergungsarbeiten von Feuerwehr und Rettungsdiensten gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/ 969-41110 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen