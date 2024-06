Onlineseminar für Eltern: Berufswahltests im Vergleich

Teilen

Eltern sind die wichtigsten Ansprechpersonen für Jugendliche, wenn es um die Berufswahl geht. Meist wissen die Eltern aber selbst nicht, welche Ausbildungs- und Studiengänge es aktuell gibt und welcher Beruf zu den Interessen und Fähigkeiten ihres Kindes passt. Kostenfreie Online-Berufswahltests bieten sich als Unterstützung an, um zum Traumjob zu kommen. Hierbei gibt es allerdings große Qualitätsunterschiede.

Mit dem kostenfreien Onlineseminar „Per Mausklick zum Traumberuf? Online-Berufswahltests im Vergleich“ am Dienstag, 18. Juni 2024, von 18-19:30 Uhr unterstützt die IHK-Initiative für berufliche Orientierung (BO Hessen) Eltern dabei, passende Berufswahltests für ihr Kind zu finden.

Referent ist Dr. Christian Lannert, der zu diesem Thema an der TU Darmstadt forscht und Lehrer an der Karl-Kübel-Schule in Bensheim ist. In dem Onlineseminar nimmt er beliebte Tests kritisch unter die Lupe und erläutert, welche sich in der Praxis bewähren. Außerdem gibt er Tipps, wie Eltern das Testergebnis gemeinsam mit ihrem Kind auswerten können.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.bso-hessen.de,

Quelle: IHK Darmstadt Rhein Main Neckar