Groß-Umstadt: Versuch mit Pflanzenkohle im Gemüseanbau

In diesem Jahr testet die Solawi (Solidarische Landwirtschaft Groß-Umstadt e.V.) die Wirkung von Pflanzenkohle zunächst bei 9 verschiedenen, stark zehrenden Gemüsekulturen. Der BUND Groß-Umstadt hatte 5 Kubikmeter mit Pflanzenkohle angereicherten Kompost spendiert. Dieser Kompost wird bei der Anlage neuer Gemüse-Kulturen auf den Beeten verteilt und im Boden eingearbeitet, so wie bisher der normale Kompost auch. Der Pflanzenkohle-Kompost soll so seine positive Wirkung direkt bei den Jungpflanzen entfalten.

Die Pflanzenkohle stammt von der EAD aus Darmstadt und wurde im Hofgut Oberfeld mittels Rindergülle mit Nährstoffen „aufgeladen“ und anschließend mit Kompost vermischt. Auf diese Weise soll die Pflanzenkohle die gespeicherten Nährstoffe über einen längeren Zeitraum den Pflanzen zur Verfügung stellen. Weiterhin hat die Pflanzenkohle aufgrund ihrer Struktur und der sehr großen Oberfläche die Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe „wie ein Schwamm“ aufzusaugen, zu speichern und auch wieder abzugeben. Weiterhin kann sie auch Krankheitserreger absorbieren. Somit dient die Pflanzenkohle als wichtiger Bodenverbesserer.

Pflanzenkohle (auch Holzkohle) wird durch Pyrolyse aus holzigen Abfällen der Kompostanlage sowie Baum- und Heckenschnitt hergestellt. Dabei werden die Abfälle weitgehend unter Sauerstoffabschluss erhitzt. Dabei gasen die flüchtigen Bestandteile weitgehend aus und übrig bleibt das Kohlenstoff-Grundgerüst. Das entstehende Pyrolysegas wird zum Heizen der Anlage verwendet, der Überschuss dient der Stromerzeugung. Auf diese Weise werden die EAD aus 4000 Tonnen Pflanzenabfällen jährlich rund 1000 Tonnen Pflanzenkohle hergestellt. Die Pflanzenkohle stellt einen bedeutenden CO2-Speicher dar, denn der gebundene Kohlenstoff bleibt überwiegend im Boden erhalten. Sie dient also auch dem Klimaschutz.

Mit dem Versuch wollen wir testen, ob die Verwendung der Pflanzenkohle einen sichtbaren Beitrag auf die Pflanzengesundheit und den Ernteertrag liefern kann. Es werden immer 2 Beete nebeneinander angelegt, eines mit und eines ohne Pflanzenkohle. Auf diese Weise wird der Erfolg sichtbar, sollte er denn eintreten.

Quelle & Bild: Solawi Groß-Umstadt