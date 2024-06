Tipps und Tricks von einer erfahrenen Hebamme jetzt regelmäßig in Eberstadt

Teilen

Was passiert während der Geburt? Nimmt mein Baby genug zu? Wie kann das Stillen funktionieren? Wie halte ich das Baby? Wie ist das mit der Beikost? Ist das normal, dass ich so viel weinen muss? Diese und ähnliche Fragen können Menschen in Schwangerschaft, Geburt oder im Wochenbett beschäftigen.

Durch den bestehenden Hebammenmangel werden jedoch nicht alle Familien ausreichend begleitet, Unsicherheiten sind daher vorprogrammiert. Ab dem 18.06.2024 können diese kleinen und großen Fragen ganz unkompliziert geklärt werden.

Die erfahrene freiberufliche Hebamme Michaela Jäger ist jeden Dienstag von 10:00 – 12:30 Uhr im Caritaszentrum, In der Kirchtanne 33 in 64297 Darmstadt – Eberstadt, offen für alle Fragen rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt. Sie kann direkt mit der Krankenkasse abrechnen. Die Frauen müssen somit nichts bezahlen, sondern lediglich ihre Versichertenkarte mitbringen. Sie brauchen keinen Termin, sondern können einfach vorbeikommen!

Da sich die Schwangerschaftsberatungsstelle des Caritasverbandes anteilig im selben Gebäude befindet, kann multiprofessionell auf alle Anliegen und Bedürfnisse der Besucher*innen reagiert werden.

Quelle: Caritasverband Darmstadt e. V.