Erbsen, Bohnen oder Linsen – für die meisten sind Hülsenfrüchtler einfach nur Gemüse. Doch der Botanische Garten der TU Darmstadt zeigt im Rahmen der Woche der Botanischen Gärten 2024 (8. bis 16. Juni 2024), dass diese Pflanzenfamilie weit mehr zu bieten hat – ob nützlich, lecker oder atemberaubend schön. Besucherinnen und Besucher erhalten in der Ausstellung „Von Bohne, Erdnuss und Mimose – fabelhafte Fabaceae“ des Verbands Botanischer Gärten Einblicke in die Welt der Schmetterlingsblütler, Leguminosen und Hülsenfrüchtler. Am Montag, 10. Juni 2024, werden Dr. Kerstin Reifenrath und PD Dr. Simon Poppinga nach der Eröffnung eine gemeinsame Führung durch die Ausstellung anbieten. Treffpunkt ist um 12:30 Uhr an der Treppe gegenüber des Infopavillons im Botanischen Garten. Der Eingang befindet sich in der Schnittspahnstraße neben dem Fachbereichsgebäude B1|02 (Altbau).