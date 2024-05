Raubüberfall auf Apotheke – Täter flieht mit geringer Beute – Polizei bittet um Hinweise

Teilen

Am frühen Freitagabend (24.05.24) wurde eine Apotheke in der Darmstädter Innenstadt überfallen. Um 18:44 Uhr betrat ein unbekannter Räuber die Apotheke in der Rheinstraße und bedrohte die anwesende 63-jährige Angestellte und den 27-jährigen Angestellten mit einem Messer. Dabei forderte er Bargeld. Er griff in die Kasse und flüchtete kurz darauf mit Münzen und Scheinen im unteren dreistelligen Bereich aus dem Verkaufsraum. Die Angestellten blieben körperlich unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Stadtbereich blieb bislang ohne Erfolg. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 30 Jahre alt, schlank, dunkler Vollbart. Er trug eine dunkle Basecap, ein weißes Oberteil mit Streifen und kariertem Muster, sowie eine blaue Jeans. Der Kriminaldauerdienst des PP Südhessen hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen