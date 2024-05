Bickenbach: Unbekannter spannt Gewebeband über Radweg – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Teilen

Eine besorgniserregende Entdeckung machte eine Radfahrerin in der Nacht auf Freitag (10.05.24), als sie auf dem Radweg entlang des Beunewegs von Alsbach nach Bickenbach fuhr. Aufgrund eines quer über den Radweg gespannten Gewebebandes war sie gezwungen abzubremsen. Glücklicherweise war es der Radfahrerin möglich, das Gewebeband frühzeitig zu erkennen und es eigenhändig zu beseitigen, ohne dass sie selbst oder andere Schaden nahmen. Die Polizei in Pfungstadt hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen