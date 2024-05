Teilen

MODAUTAL – Wegen einer Veranstaltung in Brandau fährt die Linie O am Samstag (04.05.24) eine Umleitung. Die Haltestelle „Brandau Feuerwehr“ wird in dieser Zeit nicht angefahren. Die Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise auf die Haltestelle „Rathaus“ in der Odenwaldstraße auszuweichen.