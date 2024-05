Mühltal-Traisa: Verletztes Pferd auf Koppel – Zeugin meldet sich bei der Polizei

Teilen

Nachdem der Polizei am Dienstagmorgen (30.04.24) ein verletztes Pferd auf einer Koppel in der Nähe zum „Fürthweg“ gemeldet wurde und das Wolfszentrum Hessen (WZH) zur Begutachtung einen amtlichen Wolfsberater entsandte (→ wir haben berichtet), hat die Polizei nun neue Hinweise erhalten.

Noch am selben Tag hat sich in den Abendstunden eine Zeugin bei der Polizei in Ober-Ramstadt gemeldet und neue Informationen zum Sachverhalt mitteilen können. Laut Zeugin soll das Pferd von einem anderen Pferd verletzt worden sein. Der Hinweis wird von der Polizei derzeit geprüft. Eine abschließende Bewertung steht noch aus.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen