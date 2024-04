Zwei Männer attackiert – Polizei sucht nach Zeugen

Teilen

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (14.04.24) sowie am Abend desselben Tages ereigneten sich zwei Überfälle in Darmstadt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Sonntagmorgen, gegen 2:15 Uhr, kam es zu einem Überfall auf dem Willy-Brandt-Platz. Zwei unbekannte Täter griffen einen 28-jährige Mann an, schlugen auf ihn ein und raubten die Geldbörse. Dank eines Passanten, der auf die Situation aufmerksam machte, waren die Täter gezwungen in den Herrngarten zu flüchten. In der erbeuteten Geldbörse befanden sich mehrere hundert Euro.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarze lockige Haare und schwarze Kleidung.

Am selben Tag, gegen 18 Uhr, wurde ein weiterer versuchter Raubüberfall in der Riedeselstraße gemeldet. Zwei Unbekannte attackierten einen 24-jährigen Passanten und forderten Geld. Einer der Täter griff dem jungen Mann an den Hals. Dieser konnte sich selbstständig aus der Situation entziehen. Die Täter flohen in Richtung Heidelberger Straße.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: 14 bis 20 Jahre alt, einer eher schlank, der andere von kräftiger Statur. Der schlankere Täter trug einen Trainingsanzug mit gelben Streifen und einen Oberlippenbart.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder den Tätern geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K10) aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen