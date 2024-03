1 Fahrt = 1 Euro: Über Ostern unterwegs mit dem DadiLiner

Teilen

Zum Osterfest bieten wir Ihnen vergünstigte Fahrten zum Preis von 1 Euro pro Person mit dem DadiLiner an: Ab Karfreitag (29. März) und bis zum Ende der ersten Aprilwoche (7. April 2024).

Ostern ist ein Fest für die Familie, ein Anlass, um endlich wieder an einem Tisch zusammenzukommen und eine Gelegenheit, sich Zeit für Freunde zu nehmen, die man sonst selten trifft. Die freien Tage bieten aber auch die Chance, einfach nach draußen zu gehen und den Frühling zu genießen.

Egal, wohin Sie an Ostern unterwegs sind: Der DadiLiner bringt sie gerne an Ihr Ziel. Über die Feiertage tut er das auch noch besonders günstig: Vom Karfreitag, 29. März, bis einschließlich 7. April kostet jede Fahrt im DadiLiner nur 1 Euro pro Person. Kinder unter sechs Jahre fahren wie immer kostenfrei mit.

Einfach anmelden und einsteigen

Wenn Sie schon angemeldeter Kunde sind, dann buchen Sie einfach im Aktionszeitraum wie gewohnt Ihre Fahrt. Der Fahrpreis beträgt pauschal 1 Euro pro Person.

Wenn Sie den DadiLiner zum ersten Mal ausprobieren möchten, dann müssen Sie sich vorher einmalig anmelden. Am einfachsten geht das in der App „RMV On-Demand 2.0“, mit der sie den DadiLiner anschließend auch bestellen können. Im App Store und bei Google Play können Sie die App kostenfrei herunterladen und sich direkt anmelden sowie eine Zahlungsmethode hinterlegen. Akzeptiert werden PayPal und Kreditkarte. Alternativ können Sie auch direkt im DadiLiner beim Fahrer bargeldlos bezahlen.

Wer per App als Kunde registriert ist, kann zudem auch jederzeit telefonisch einen DadiLiner buchen. Die Anmeldung dafür ist aber auch ganz klassisch ohne App über einen Anmeldebogen möglich, der in der RMV-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof in Darmstadt oder bei den Verwaltungen der beteiligten Kommunen in Babenhausen, Pfungstadt, Griesheim, Weiterstadt und Erzhausen abgegeben werden kann.

In der RMV-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof geht das am schnellsten: Dort kann das Kundenkonto direkt vor Ort angelegt werden. Danach steht der ersten Buchung einer DadiLiner-Fahrt nichts mehr im Weg. Bei Abgabe des Formulars in den Stadt- oder Gemeindeverwaltungen muss mit einer Bearbeitungszeit von einigen Tagen gerechnet werden.

Mehr Infos zum DadiLiner finden Sie auf www.dadina.de/dadiliner.

Quelle & Bild: DADINA – Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation