Polizisten bei Widerstand verletzt

Eine 34-jährige Frau leistete am späten Sonntagabend (24.03.24) Widerstand und verletzte hierbei in Darmstadt zwei Kollegen der Polizei. Eine Streife des 1. Polizeireviers wollte die Tatverdächtige kontrollieren, nachdem Zeugen bei der Polizei Streitigkeiten gemeldet hatten. In der Kontrolle wies sie sich gegenüber den Beamten nicht aus. Nach weiterer Aufforderung der Einsatzkräfte trat sie einen Beamten gegen das Schienbein, der hierdurch eine leichte Verletzung davontrug. Bei dem daraus resultierenden Konflikt biss die Tatverdächtige einen weiteren Polizisten in den Unterarm, der dadurch ebenfalls eine leichte Verletzung erlitt. Mit weiterer Unterstützung wurde die Frau fixiert und konnte zu einer Blutentnahme mit auf die Wache genommen werden. Während des gesamten Einsatzes war die Frau äußerst aggressiv. Sie muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen. Die verletzten Beamten konnten den Dienst nach ärztlicher Untersuchung fortsetzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen