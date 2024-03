Darmstadt 98 und ENTEGA nehmen größte Photovoltaik-Anlage in Darmstadt in Betrieb – Erneuerbare Energie entsteht auf den Dächern des Merck-Stadions am Böllenfalltor

Teilen

Der SV Darmstadt 98 hat mit seinem langjährigen Partner, dem Ökoenergie- und Telekommunikationsversorger ENTEGA, auf den Dächern der Haupttribüne und der Gegengerade des Merck-Stadions am Böllenfalltor auf einer Fläche von insgesamt knapp 5.700 Quadratmetern rund 2.900 Photovoltaik-Module installieren lassen. Die Anlage konnte nun Mitte März 2024 in Betrieb gehen.

Die Photovoltaik-Anlage ist fast so groß wie die Rasenfläche. Die Anlage hat eine Leistung von zirka 1.200 kWp und ist damit die größte Photovoltaik-Anlage in Darmstadt. Rechnerisch könnten damit jährlich 450 Haushalte mit Ökostrom versorgt werden. Im Vergleich mit dem deutschen Strommix werden jedes Jahr rund 840 Tonnen CO2 vermieden.

Den Ökostrom, den die Anlage produziert, kann der SV 98 direkt im Stadion nutzen. Nach Berechnung der ENTEGA kann rund 46 Prozent des mit der Photovoltaik-Anlage produzierten Stroms direkt im Stadion verwendet werden. Der weitere Strom kann für das benachbarte Funktionsgebäude benutzt werden. Nicht vom SV 98 selbst genutzter Strom wird über die ENTEGA als Öko-Strom in das Verteilnetz der e-netz Südhessen eingespeist und geht somit an die Darmstädter Haushalte.

Dr. Marie-Luise Wolff, Vorsitzende des Vorstandes von ENTEGA, sagte: „Der nachhaltige Ausbau von Erzeugungsanlagen für Erneuerbare muss weiter mit großen Schritten zügig vorangetrieben werden. Da die Genehmigungszeiten für den Bau von Windkraftanlagen leider sehr langwierig sind, muss künftig weiter auch verstärkt auf die Photovoltaik gesetzt werden. Die Lilien und uns verbindet eine langjährige Partnerschaft, die nun auch bei der Photovoltaik intensiviert wird. Über ein fest verzinsliches Nachrangdarlehen bieten wir allen Interessierten die Möglichkeit an, aktiv mit in die Energiewende zu investieren und davon auch finanziell zu partizipieren.“

„Nachhaltige Vereinskultur ist in unserem Leitbild fest verankert und Teil unseres Selbstverständnisses. Wir nehmen diese Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft sehr ernst, die neue Photovoltaik-Anlage ist somit ein klares Zeichen für bewusstes Handeln und ein weiterer wichtiger Baustein unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir freuen uns, diese Nachhaltigkeit mit unserem Partner ENTEGA aktiv vorantreiben zu können und auch darüber, dass nun die größte PV-Anlage in Darmstadt auf den Dächern des Merck-Stadions am Böllenfalltor zu finden ist“, so Michael Weilguny, Geschäftsführer beim SV Darmstadt 98.

Die Anlage wird von der ENTEGA-Tochter ENTEGA NATURpur AG betrieben, die das Projekt initiiert und finanziert hat. Die Errichtung der Anlage erfolgte durch die Schwestergesellschaft Energy Project Solutions GmbH.

Zudem bietet ENTEGA NATURpur AG seit 1. März 2024 eine Bürgerbeteiligung für ihre Darmstädter Photovoltaik-Anlage am Merck-Station am Böllenfalltor an. Somit können interessierte Bürger selbst nachhaltig über ein qualifiziertes Nachrangdarlehen mit einer festen Verzinsung in die Energiewende vor Ort investieren.

Alle Informationen zur Bürgerbeteiligung und Zeichnung des Nachrangdarlehen erhalten Interessierte unter buergerbeteiligung.entega.de oder telefonisch unter der Servicenummer 06151 493 8607 (montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr).

Quelle & Bild: ENTEGA AG