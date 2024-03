Busse statt Bahnen in den Osterferien auf den Linien 3 und 9

Teilen

In den hessischen Osterferien erneuert die HEAG mobilo an der Kreuzung Nieder-Ramstädter Straße/Karlstraße/Hügelstraße in Darmstadt ihre Infrastruktur. Dort werden Gleise sowie Kabel und ein Schienenanschluss instandgesetzt. Deshalb fahren von 23. März bis 14. April 2024 keine Straßenbahnen zu den Endhaltestellen „Lichtenbergschule“, „Böllenfalltor“ und „TU-Lichtwiese/Campus“. Die Linie 7 endet an der Haltestelle „Kongresszentrum darmstadium“. Auf den Linien 3 und 9 werden Busse statt Bahnen eingesetzt, die teilweise Ersatzhaltestellen anfahren.

Ersatzbuslinie 3E nach Bessungen

Zwischen „Lichtenbergschule“ und Hauptbahnhof fährt die Ersatzbuslinie 3E montags bis freitags alle 10 Minuten und am Wochenende im 15-Minuten-Takt. In Fahrtrichtung „Lichtenbergschule“ wird die Buslinie 3E baustellenbedingt über die Heidelberger Straße sowie Heinrichstraße geführt. Die Haltestellen „Schloss“ und „Schulstraße“ entfallen. Die Haltestellen „Heinrichstraße“ bis „Weinbergstraße“ sind in die Klappacher Straße verlegt. Die Haltestelle „Ludwigshöhstraße“ wird stadtauswärts ersatzweise an der Bushaltestelle der Linie R in der Landskronstraße bedient.

Ersatzbuslinie 9E zum Böllenfalltor

Zwischen Böllenfalltor und Hauptbahnhof fährt die Ersatzbuslinie 9E unter der Woche ebenfalls im 10-Minuten-Takt und am Wochenende alle 15 Minuten. Fahrgäste in Griesheim können wie gewohnt mit Linie 4 fahren. An der Haltestelle „Berliner Allee“ besteht Umstieg in Ersatzbuslinie 9E. In Fahrtrichtung „Böllenfalltor“ wird Buslinie 9E über die Landgraf-Georg-Straße mit Halt an der Haltestelle „Mercksplatz“ umgeleitet. Die Haltestelle „Schulstraße“ entfällt stadtauswärts. Die Haltestellen „Herdweg“ bis „Merck-Stadion“ sind an den Fahrbahnrand der Nieder-Ramstädter Straße verlegt.

Fahrgäste mit dem Ziel „TU-Lichtwiese/Campus“ werden gebeten, die Buslinie L zu nutzen.

Weitere Änderungen und Informationen

Außerdem entfallen die Straßenbahnlinien 1, 2 und 5; Linie 10 fährt nicht in den Ferien. Die Buslinien sind nicht betroffen und fahren alle regulär.

Die HEAG mobilo weist ihre Fahrgäste darauf hin, dass in den Ersatzbussen keine Fahrräder mitgenommen werden dürfen und das Fahrpersonal keine Tickets verkauft.

Vor und zu Beginn der Baumaßnahme setzt die HEAG mobilo Infopersonal ein. Alle Änderungen, Ersatzhaltestellen und Laufwege finden Fahrgäste online unter heagmobilo.de/ostern24, zudem sind alle Änderungen in einem handlichen Faltblatt zusammengefasst. Die Fahrpläne der Linien 3E, 9E sowie weiterer angepasster Linien stehen auf heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit. Fahrplaninformationen und Tickets bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo.

Download: → Infoflyer: Busse statt Bahnen in den Osterferien 2024