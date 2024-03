Teilen

Die Bezirksverwaltung und Meldestelle in Eberstadt sind aus personellen Gründen von Montag, 25. März, bis einschließlich Freitag, 5. April 2024, geschlossen. Bereits fertiggestellte Passdokumente können in dieser Zeit beim Bürger- und Ordnungsamt bzw. Einwohnermeldeamt am Luisenplatz abgeholt werden.