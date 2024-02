Biblis: 26-Jähriger mit Pfefferspray attackiert – Zeugen gesucht

Teilen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen drei Unbekannten und einem 26 Jahre alten Mann in der Unterführung des Bahnhofs in Biblis am Sonntagmorgen (25.02.24), kurz nach 5.00 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen.

Das Trio griff den Mann ohne Vorwarnung an, besprühte ihn mit Pfefferspray und schlug auf den 26-Jährigen ein. Er wurde hierbei verletzt. Von den drei Angreifern ist lediglich bekannt, dass sie Hochdeutsch sprachen und einen der Täter mit „Cedric“ ansprachen. Sie flüchteten nach der Tat in Richtung Friedhof. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lampertheim-Viernheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen