Unsportliches Verhalten mündet in Faustschlag

Nachdem ein 17-Jähriger beim Fußballspiel erst in eine verbale Auseinandersetzung geraten war, schlug ihm ein noch unbekannter Täter in Darmstadt nach dem Spiel ins Gesicht. Als das Fußballspiel am Samstagabend (24.02.24) endete, suchten etwa zehn junge Männer gegen 19.25 Uhr auf dem Parkplatz in der Heinrich-Fuhr-Straße die Konfrontation mit dem 17-jährigen Spieler. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Mann aus der Gruppe heraus dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete die gesamte Gruppe.

Der Schläger soll zwischen 18 und 20 Jahren alt und etwa 1,90 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Bomberjacke sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Auch seine Mütze und Schuhe waren schwarz.

Wenn Sie Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen