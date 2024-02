Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Teilen

Am Dienstagabend (20.02.24) kam es in Darmstadt, gegen 18.10 Uhr, in der Noackstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen Kindern, wobei ein 12-Jähriger angegriffen und nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Ein noch unbekannter Zeuge beendete die Streiterei, woraufhin die angreifenden Kinder flüchteten.

Die vier Kinder oder Jugendlichen sollen zwischen 13 und 15 Jahre alt und circa 1,45 bis 1,55 Meter groß gewesen sein.

Ein Tatverdächtiger soll zur Tatzeit einen roten Kapuzenpullover getragen haben. Er hatte schwarze, kinnlange Haare.

Ein zweiter Junge hatte ebenfalls dunkle Haare und trug zur Tatzeit einen Nike Kapuzenpullover sowie eine grün, beige Umhängetasche.

Zeugen die den Vorfall bemerkt haben oder Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 35 unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen