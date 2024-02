MHKW Darmstadt wegen Sanierungsmaßnahmen drei Wochen außer Betrieb

Teilen

Wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen wird das Müllheizkraftwerk (MHKW) in Darmstadt für rund drei Wochen außer Betrieb genommen. Das MHKW steht deshalb im Zeitraum vom 1. März bis zum 26. März 2024 nicht für die Müllentsorgung zur Verfügung. In diesem Zeitraum ist die Hauptzufahrt gesperrt und es wird keine Müllanlieferung geben. Der Hausmüll wird in dem Zeitraum des Stillstandes in Büttelborn gesammelt und von dort aus in die Anlagen nach Frankfurt und Bonn geliefert. Die Fernwärmeversorgung wird über das Stützheizkraftwerk der ENTEGA zu jeder Zeit vollumfänglich gewährleistet.

Für die routinemäßig geplanten Sanierungsmaßnahmen wird die Anlage komplett abgefahren und stromlos geschaltet. Um einen Teil der Anlage und die Arbeiten mit Strom zu versorgen sind an mehreren Stellen Aggregate aufgestellt. Neben umfangreichen Revisions- und Bauarbeiten werden die beiden Müllkräne erneuert und die großen Einspeisetransformatoren getauscht.

Um die Arbeiten vorzubereiten, ist der Sensfelderweg in Höhe des Müllheizkraftwerks seit dem 12. Februar 2024 halbseitig gesperrt. Am 07.März 2024 wird der Sensfelderweg für Kranarbeiten für einen Tag komplett gesperrt. In der letzten Woche der Revision werden ausgetauschte Dampfleitungen unter Druck ausgeblasen, hier kommt es zeitweise zu erhöhtem Dampfaustritt, der keinerlei Gefahr darstellt.

Der ZAS (Zweckverband Abfallverwertung Südhessen) ist Eigentümer des Müllheizkraftwerks Darmstadt. Mitglieder des ZAS sind die Wissenschaftsstadt Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald. Mitentsorgt werden die Abfallmengen der beiden Kooperationspartner Landkreis Groß-Gerau und Landkreis Bergstraße.

ENTEGA übernimmt im Auftrag des ZAS die Geschäftsführung, die technische Betriebsführung des Müllheizkraftwerks und ist mit der kaufmännischen Abwicklung betraut.

Quelle: ENTEGA AG