Grünflächenamt wegen Umzug nur eingeschränkt erreichbar

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist wegen seines Umzugs in die Hilpertstraße 31 von Donnerstag, 22. Februar, bis einschließlich Donnerstag, 29. Februar 2024, nur eingeschränkt erreichbar.

Dringende Anliegen können in diesem Zeitraum per E-Mail an gruenflaechenamt@darmstadt.de gerichtet werden. Es wird um Verständnis dafür gebeten, dass diese Nachrichten erst ab Freitag, 1. März, beantwortet werden können. Persönliche oder telefonische Vorsprachen sind ab Montag, 4. März 2024, wieder ohne Einschränkungen am neuen Standort möglich.