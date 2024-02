Wald-Michelbach: Unfall mit schwerverletzten Personen

Teilen

Am Samstag (17.02.2024), gegen 18.30 Uhr, ereignete sich auf der L3120 zwischen Wald-Michelbach und der Kreidacher Höhe ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Pkw beteiligte gewesen waren.

Hierbei kam der 30-jährige Fahrer eines Seat von Kreidach kommend in der letzten Linkskurve vor Wald-Michelbach aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem schwarzen Audi zusammen, in welchem vier Frauen im Alter von 41 bis 52 Jahren aus Wald-Michelbach saßen.

Durch den Aufprall, welcher bei beiden Fahrzeugen für einen Totalschaden sorgte, wurden die Insassen des Audi schwerverletzt und mussten mit Krankenwagen in unterschiedliche örtliche Krankenhäuser verbracht werden.

Zur Unfallaufnahme und Straßenreinigung musste die Straße für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Vor Ort war zudem die Feuerwehr aus Wald-Michelbach eingesetzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen