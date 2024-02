Eberstadt: Nach mehreren Sachbeschädigungen durch Feuer – Kripo sucht Zeugen

Teilen

Im Bereich des Max-Ratschow-Weges, sowie der näheren Umgebung, wurden der Polizei in Darmstadt-Eberstadt seit Dezember 2023 insgesamt 10 Fälle von Sachbeschädigungen durch Feuer bekannt, für die vermutlich eine kleine Gruppe von Jugendlichen im Alter von circa 14 bis 16 Jahren verantwortlich sein könnte. Die Personen trugen laut Zeugen dunkle Jacken und in einem Fall war einer der jungen Männer mit einer auffälligen Hose mit Tarnmuster bekleidet. Ein weiterer Jugendlicher wurde als auffällig dünn bzw. schlank beschrieben. Beide sollen ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Es ist weiterhin nicht unwahrscheinlich, dass die jungen Leute im Bereich der Tatorte auch wohnhaft sind.

Beim letzten bekannten Fall, einer Sachbeschädigung durch Feuer in einem Abbruchhaus in der Grenzallee wurden die Jugendlichen bei der Flucht durch einen Zeugen beobachtet. Hierbei soll einer der Flüchtigen eine braune Gucci-Cap getragen haben. Die Täter zündeten bisher ausschließlich frei zugängliche Müllcontainer an. Glücklicherweise kam es bislang nicht zu schwerwiegenden Schäden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den unbekannten Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen