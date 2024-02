Das DRK gibt Tipps zum sicheren Faschingsfest – DRK-Ehrenamt koordiniert Rettungs- und Sanitätsdienst beim AEWG-Faschingsumzug in Arheilgen

Teilen

Die DRK-Rettungsdienst-Einheiten sind auch während der bevorstehenden närrischen Tage in ganz Hessen im Einsatz. 2024 fällt der Faschingssonntag auf den 11.2. – ein Datum, das alljährlich als europaweiter Notruftag auf die europaweit gültige Notrufnummer 112 aufmerksam macht. Die Notrufnummer gilt in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten rund um die Uhr und ist für den Anrufenden sowohl von Festnetzanschlüssen als auch von Mobiltelefonen kostenlos. Die Überschneidung von Aktionstag und Fasching nimmt das Deutsche Rote Kreuz zum Anlass und gibt Tipps zum sicheren Feiern:

Alkohol bewusst und in Maßen trinken.

Zwischendurch empfiehlt sich, Wasser zu trinken.

Betrunkene nie allein lassen.

Zur Prüfung des Bewusstseins an der Schulter rütteln und ansprechen.

Bei Bewusstsein: Erste Hilfe mittels Stabiler Seitenlage leisten und sicherstellen, dass die Atemwege frei sind. Die 112 wählen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Atmung überprüfen.

Bei Bewusstlosigkeit immer die 112 wählen und Atmung prüfen. Ist keine normale Atmung vorhanden, mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen und fortführen, bis der Rettungsdienst eintrifft.

An Fasching sichern neben dem Regelrettungsdienst auch zahlreiche ehrenamtliche DRK-Einsatzkräfte im Rahmen von Sanitätsdiensten das närrische Treiben: Am Faschingssonntag (11.02.24) findet zum Beispiel in Darmstadt-Arheilgen der große AEWG-Faschingsumzug des Karnevalclubs Arheilgen (KCA) statt, der abwechselnd in Arheilgen, Erzhausen, Wixhausen und Gräfenhausen veranstaltet wird. „Je nach Witterungslage werden 25.000 – 30.000 Besucher erwartet, die sich auf einer Wegstrecke von etwa 2,5 Kilometer verteilen. Zur Parallelveranstaltung auf dem Gelände des Arheilger Edeka-Marktes Patschull werden gut 5.000 Gäste erwartet. Veranstaltungen dieser Größe erfordern ein komplexes Sicherheitskonzept, das vorab in Kooperation aller Beteiligten erstellt wurde: in diesem Fall von dem KCA, der Polizei, dem Ordnungsamt, der Freiwilligen Feuerwehr Arheilgen und dem DRK“, erläutert Frank Arnold, Fachbeauftragter Technik und Logistik im DRK-Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. und ehrenamtliche Führungskraft in der DRK-Bereitschaft Arheilgen. Für den AEWG-Umzug hat er die Einsatzleitung des Rettungs- und Sanitätsdienstes übernommen.

An insgesamt 10 Standorten entlang des Faschingsumzugs sorgen 30 ehrenamtliche DRK-Einsatzkräfte – darunter Notärzte, Notfallsanitäter und Sanitätshelfer – aus der DRK-Bereitschaft in Arheilgen für die notwendige Sicherheit bei medizinischen Notfällen. „Für diesen Einsatz stellen wir unter anderem vier Rettungswagen, drei Krankentransportwagen und zwei Gerätewagen Sanität, die auch bei größeren Schadenslagen die medizinische Versorgung sichern. Darüber hinaus kommt das Notarztfahrzeug des DRK-Kreisverbands zum Einsatz“, so Frank Arnold weiter. „So gut abgesichert durch Polizei, Freiwillige Feuerwehr und DRK können große und kleine Narren den Höhepunkt der fünften Jahreszeit unbeschwert genießen.“

Quelle: DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e.V.