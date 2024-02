Zwingenberg: Unfall mit schwer verletzter Person

Teilen

In der Nacht zum Samstag (10.02.24) ereignete sich gegen 02:05 Uhr auf der K67 von Fehlheim kommend in Fahrtrichtung Rodau ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 38-jährige Fahrerin aus Zwingenberg kam mit ihrem Citroen C3 aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro

Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste die K67 für ca. eine Stunde gesperrt werden. Bei der Bergung war die freiwillige Feuerwehr Fehlheim im Einsatz.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen