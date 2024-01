Zusatzfahrten zu den Lilien am Samstag

Teilen

Zum Bundesliga-Heimspiel des SV Darmstadt 98 am Samstag (03.02.24) gegen Bayer Leverkusen bietet die HEAG mobilo zusätzliche Fahrten zur Haltestelle „Merck-Stadion“ an. Ab 13.15 Uhr fahren die Straßenbahnen zwischen „Berliner Allee“ und „Böllenfalltor“ alle fünf Minuten.

Außerdem werden auf den Linien NE, O und R Zusatzfahrten direkt zum Böllenfalltor angeboten:

Die Linie O fährt um 12.50 Uhr, 13.10 Uhr, 14 Uhr und 14.20 Uhr an der Haltestelle „Rondell“ in Ober-Ramstadt sowie um 13.30 Uhr an der Haltestelle „Ernsthofen Schule“ ab.

Abfahrt der Linie NE an der Haltestelle „Nieder-Ramstadt Im Hag“ ist um 12.45 Uhr, 13.15 Uhr und 13.45 Uhr.

Die Busse der Linie R verkehren um 13 Uhr, 13.35 Uhr und 14.20 Uhr vom Darmstädter Hauptbahnhof.

Auch nach Spielende setzt die HEAG mobilo zusätzliche Bahnen ein. Sie bringen die Fans in die Innenstadt und zum Hauptbahnhof. Die Eintrittskarte ins Stadion gilt auch als Fahrkarte.

Fahrradmitnahme eingeschränkt

Aufgrund der vielen Fahrgäste vor und nach dem Spiel dürfen in den Bussen und Bahnen der HEAG mobilo drei Stunden vor Spielbeginn – am Samstag also ab 12.30 Uhr – und zwei Stunden nach Spielende keine Fahrräder mitgenommen werden. Dies gilt vor dem Spiel auf den Fahrten Richtung Darmstadt Innenstadt und Stadion sowie nach dem Spiel auf den Fahrten vom Stadion Richtung Innenstadt sowie in die Stadtteile und den Landkreis.

Bei allen übrigen Fahrten sind Fahrräder weiterhin in gewohntem Umfang erlaubt. In Bussen und Straßenbahnbeiwagen sind es jeweils maximal zwei Räder, in Straßenbahntriebwagen können bis zu vier Fahrräder mitgenommen werden. Kinderwagen und Rollstühle haben jedoch Vorrang.

Quelle: HEAG mobilo GmbH