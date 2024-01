Erfolgreich bei „Jugend musiziert“: Drei Orgelschüler und eine Orgelschülerin von Pauluskantor Lukas Euler erzielen erste Plätze

Teilen

Drei Schüler und eine Schülerin des Organisten an der Pauluskirche Darmstadt, Lukas Euler, haben in Darmstadt erfolgreich bei „Jugend musiziert“ abgeschnitten. Am Sonntag (28.01.24) fanden in der Pauluskirche in Darmstadt die Wertungsspiele des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ im Fach Orgel statt.

Die drei jungen Organisten Laurin Zeissler (19), Tobias Reichert (18) und Jonathan Friedmann (18) erzielten jeweils einen ersten Preis. Nun dürfen sie beim Landeswettbewerb, der Mitte März in Wiesbaden stattfinden wird, ihr Können zeigen. Alle drei Organisten erhalten Orgelunterricht bei Kantor Lukas Euler an der Pauluskirche Darmstadt.

Ebenfalls einen ersten Preis, hier mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb im März in Kempten in Bayern, erhielt die Organistin Leonie Vestner (23) aus Aschaffenburg. Sie nahm beim Regionalwettbewerb in Würzburg am 20. Januar teil und ist ebenfalls Schülerin von Lukas Euler.

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt