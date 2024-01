Abrissarbeiten in der Darmstraße 6 beginnen

Teilen

Am Montag, 29. Januar 2024, beginnen auf dem Gelände Darmstraße 6 Abrissarbeiten, die nach Einschätzung der Wissenschaftsstadt Darmstadt vier Wochen dauern werden. Bereits in der KW 04/2024 wird die Baustelle eingerichtet und werden vorbereitende Maßnahmen durchgeführt. Während der Abrissarbeiten kann es tagsüber zu Lärmbelästigungen kommen. Hierfür bittet die Wissenschaftsstadt Darmstadt die Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis. Noch im Laufe dieser Woche erhalten alle Wohneinheiten in unmittelbarer Nähe zur Baustelle ein städtisches Informationsschreiben, das unter anderem Kontaktdaten für mögliche Beschwerden oder Anregungen enthält.

Stadtplanungsdezernent Michael Kolmer über den Beginn der Abrissarbeiten: „Die Abbrucharbeiten der Darmstraße 6 sind der erste Baustein für die Umsetzung des Projekts ‚Zukunft Darmstraße 4 a, 6 und 8‘, an dem seit Herbst 2022 viele Aktive vor Ort (Naturfreunde, AG Lebenswertes Woogsviertel, Gartenhort, Lokale Partnerschaft, Offene Kinder- und Jugendarbeit) gemeinsam und zielgerichtet mit der städtischen Verwaltung arbeiten. Es ist sehr erfreulich, wie bürgerschaftliches Engagement mit dem fachlichen Know-how der Verwaltung in eine Maßnahme gegossen und umgesetzt wird.“

Übergeordnetes Projektziel ist die Schaffung eines zentralen Ortes im Quartier für verschiedene Nutzerinnen- und Nutzergruppen sowie der Neubau eines angegliederten Jugendzentrums. Weiterführende Informationen können unter www.darmstadt.de/foerdergebiet-da-ost abgerufen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt