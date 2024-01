EAD informiert über mögliche witterungsbedingte Einschränkungen bei der Abfallentsorgung – Tonnen bitte stehenlassen

Teilen

Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) führt die Abfallentsorgung in Darmstadt planmäßig durch. Wetterbedingt ist in diesen Tagen allerdings mit Einschränkungen zu rechnen, so dass es zu verspäteten Leerungen kommen kann. Aus diesem Grund informiert der EAD die Bürgerinnen und Bürger, ihre Abfalltonnen stehen zu lassen, da diese in jedem Fall – auch mit einem Tag Verspätung – abgefahren werden.

„Auslöser sind die aktuellen Wetterbedingungen mit Schneefall und Glatteis. Sobald die Witterungsverhältnisse es zulassen, jedoch bis spätestens Samstag, 27. Januar 2024, werden alle Touren nachgefahren sein. Im Hinblick auf den Schutz der eigenen Beschäftigten bittet der EAD um Verständnis“, erklärt der für den EAD zuständige Stadtkämmerer André Schellenberg.